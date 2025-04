80. Todestag

Dietrich Bonhoeffer war am 9. April 1945 von den Nationalsozialisten hingerichtet worden. (picture-alliance / dpa )

Scholz schrieb in sozialen Medien, Bonhoeffer habe mit großem Mut für seine Überzeugungen eingestanden und dies mit seinem Leben bezahlt. 80 Jahre nach seiner Hinrichtung seien Bonhoeffers Werte von Gerechtigkeit und Verantwortung aktueller denn je. Der Schutz der Menschenwürde sei die Aufforderung zu ständiger Wachsamkeit und aktiver Menschlichkeit - jeden Tag, schrieb Scholz.

Bonhoeffer war am 9. April 1945, wenige Wochen vor der Kapitulation der Wehrmacht, auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers im KZ Flossenbürg hingerichtet worden. Der 1906 in Breslau geborene evangelische Theologe war ein prominenter Vertreter der in der NS-Zeit oppositionellen Bekennenden Kirche und gehörte dem deutschen Widerstand an.

