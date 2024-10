Besucher der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit vor dem Schweiner Schloss. (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Unter dem Titel "Vereint Segel setzen" wird der Gottesdienst das Motto des diesjährigen Feiertages aufnehmen. Beim anschließenden Festakt im Staatstheater sprechen Bundeskanzler Scholz und Bundesratspräsidentin Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Das Land hat derzeit den Vorsitz im Bundesrat inne und richtet damit die Einheitsfeier aus. In Schwerin hatte bereits gestern ein mehrtägiges Bürgerfest begonnen.

Auch in anderen Bundesländern finden Veranstaltungen statt, so zum Beispiel in Mödlareuth direkt an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen. Das Dorf war jahrzehntelang durch eine Mauer geteilt. In Berlin sind zahlreiche Versammlungen und Demonstrationen geplant, auch mit Bezug zum russischen Ukrainekrieg und dem Nahost-Konflikt. Darüberhinaus findet heute bundesweit der "Tag der offenen Moschee" statt. Hunderte muslimische Gemeinden öffnen ihre Türen für Interessierte.

