"Global Disability Summit"

Scholz warnt vor Rückschritten bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderung

Bundeskanzler Scholz hat vor Rückschritten bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen gewarnt. Das gelte gerade in Zeiten, in denen Vielfalt, Teilhabe und Inklusion zunehmend infrage gestellt und in vielen Staaten sogar angegriffen würden, sagte er bei internationalen Konferenz in Berlin.