Tschechien

Der tschechische Schriftsteller Ivan Klima ist tot (dpa / Michal Dolezal)

Das bestätigte sein Sohn Michal der Nachrichtenagentur CTK. Klima veröffentlichte Romane, Theaterstücke, Kurzgeschichten, Essays und Kinderbücher, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden. Seine vielschichtigen Erzählungen schildern die Situation von Individuen, die sich einem totalitären Staat gegenübersehen. In der kommunistischen Tschechoslowakei gehörte Klima zu den prominentesten Autoren. In den Jahren 1969/70 schloss er sich der tschechischen Dissidentenbewegung an.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.