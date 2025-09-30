Indonesien

Rettungskräfte suchen in dem eingestürzten Gebäude in Sidoarjo nach Überlebenden. (AP / Trisnadi)

Nach Behördenangaben sollen dabei mindestens drei Schüler ums Leben gekommen sowie Dutzende Kinder verschüttet worden sein. Mehrere Teams seien im Einsatz, um sie zu retten. Mehr als 80 verletzte Personen befänden sich in umliegenden Krankenhäusern. Bei den Verschütteten handelt es sich den Angaben zufolge überwiegend um Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Die getrennt unterrichteten Schülerinnen hätten sich zum Zeitpunkt des Einsturzes in einem anderen Teil der Schule aufgehalten und in Sicherheit gebracht werden können, hieß es. Die Unglücksursache werde untersucht.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.