Indonesische Rettungskräfte verlassen den Einsturzort - es gibt keine Lebenszeichen mehr. (AFP / JUNI KRISWANTO)

Damit stieg die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 14, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Rund 50 Kinder und Jugendliche der Internatsschule in Sidoarjo auf der Insel Java werden demnach weiterhin vermisst. Da es kaum Hoffnung auf Überlebende gibt, werden die Trümmer mittlerweile mit schwerem Gerät beiseitegeschafft. Nach Angaben der Behörden wollte die Schule ihr Gebäude unerlaubt um zwei Stockwerke erweitern. Das Fundament habe dem Gewicht nicht standgehalten.

