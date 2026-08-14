Kriminalität

Das schwedische Parlament (TT NEWS AGENCY/AP/Claudio Bresciani)

Das Parlament beschloss zudem, die Strafmilderung für Jugendliche zu streichen. Sie können nun zu Haftstrafen von bis zu 18 Jahren verurteilt werden. Das Gesetz tritt am 10. September in Kraft.

Die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Kristersson hat bereits mehrere derartige Maßnahmen auf den Weg gebracht. In Schweden gibt es zunehmende Probleme mit Bandengewalt. Die Banden rekrutieren zunehmend Minderjährige für Anschläge und Schusswaffenangriffe, da ihnen bisher im Falle einer Festnahme keine Haftstrafe drohte.

Der Ministerpräsident hat erklärt, verantwortlich dafür sei auch eine verantwortungslose Einwanderungspolitik und eine gescheiterte Integration.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.