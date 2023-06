Schweigeminute für einen 15 -jährigen Jugendspieler beim Relegationsspiel (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Wolfgang Frank)

Der junge Fußballer vom JFC Berlin war am Sonntag in Frankfurt am Main bei einem tätlichen Angriff eines Gegenspielers lebensgefährlich verletzt worden und gestern gestorben. Der mutmaßliche Täter, ein 16-Jähriger aus Frankreich, soll dem Opfer von hinten auf den Kopf geschlagen haben. Er sitzt in Untersuchungshaft und bestreitet nach Angaben seines Vereins FC Metz, den Jungen absichtlich verletzt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.