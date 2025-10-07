Gedenken in Israel (Ariel Schalit/AP/dpa)

Am frühen Morgen versammelten sich hunderte Menschen im Kibbuz Kfar Aza im Süden des Landes, der besonders stark von dem Angriff der Terroristen betroffen war. Anhänger der Hamas ermordeten und verschleppten dort zahlreiche Zivilisten. Auch am Ort des Nova-Musikfestivals, der mittlerweile eine Gedenkstätte ist, kamen Angehörige von Opfern zusammen. Bei dem Festival hatten die Hamas-Terroristen 370 Menschen ermordet. Am Abend soll zudem in Tel Aviv eine Gedenkveranstaltung auf dem "Platz der Geiseln" stattfinden, wo seit Monaten immer wieder Großkundgebungen abgehalten werden.

Insgesamt töteten Terroristen am 7. Oktober 2023 rund 1.200 Menschen. 251 Menschen wurden entführt.

