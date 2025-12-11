Die UNO-Kulturorganisation setzte den traditionellen Gesang auf ihre Liste für das Immaterielle Kulturerbe. Bei der Nominierung hieß es, das Jodeln diene als kraftvoller Ausdruck der Identität und einer Einheit stiftenden Kulturpraxis.
Die UNESCO berät in dieser Woche im indischen Neu-Delhi über dutzende Traditionen, die als Immaterielles Kulturerbe nominiert wurden. In die Liste aufgenommen wurden bereits unter anderem die italienische Küche und das hinduistische Lichterfest Diwali.
Vertragsstaaten der UNESCO haben sich verpflichtet, das Immaterielle Kulturerbe auf ihrem jeweiligen Staatsgebiet zu fördern.
Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.