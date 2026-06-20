Ines Schwerdtner und Luigi Pantisano sind zu neuen Linken-Vorsitzenden gewählt worden. (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

Schwerdtner war zum ersten Mal im Oktober 2024 zur Parteichefin gewählt worden. Sie und van Aken hätten von den Delegierten damals einen Vertrauensvorschuss bekommen, sagte Schwerdtner in ihrer Bewerbungsrede. Sie wolle mit der Partei weiter gegen die von der schwarz-roten Bundesregierung geplanten Kürzungen kämpfen.

Pantisano machte in seiner Rede deutlich, dass er verstärkt Arbeiterinnen und Arbeiter erreichen wolle. Er sprach von den "echten Leistungsträgern im Gegensatz zu den Konzernbossen". Der 46-jährige ist aktuell Vizechef der Linken-Bundestagsfraktion.

Van Aken wünscht sich sozialistische Volkspartei in Deutschland

Zuvor hatte sich der nun scheidende Linken-Vorsitzende van Aken von den Delegierten verabschiedet. In seiner Rede sagte er, er sehe für seine Partei ein Wählerpotenzial von 20 Prozent der Stimmen. Forderungen nach einer Vermögensteuer, einem Mietendeckel oder der Rente ab 65 hätten in der Bevölkerung breite Unterstützung. Seine Vision sei eine sozialistische Volkspartei in Deutschland, betonte van Aken.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.