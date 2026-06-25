Südamerika
Schwere Erdstöße erschüttern Venezuela - Notstand ausgerufen

Venezuela ist von zwei aufeinanderfolgenden Erdbeben erschüttert worden. Betroffen waren das Zentrum und der Norden des Landes. Berichte über mögliche Opfer lagen zunächst nicht vor. Erste Bilder zeigten eingestürzte Gebäude und Rettungsarbeiten in der Hauptstadt Caracas.

    Zu sehen sind Einsatzkräfte, die sich in den Trümmern eines eingstürzten Gebäudes dem Unglücksort nähern.
    Rettungsarbeiten nach schweren Erdstößen in Caracas (AFP / MANAURE QUINTERO)
    Einsatzkräfte suchten nach möglicherweise verschütteten Menschen. Die Regierung rief inzwischen den Notstand aus. Der Schulunterricht werde ausgesetzt, der Zugverkehr unterbrochen und der Betrieb am Flughafen eingestellt. Das Epizentrum lag etwa 160 Kilometer westlich der Hauptstadt. Näher gelegen befinden sich weitere Städte. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke der Erschütterungen mit 7,2 und 7,5 an.
    Das Beben war auch in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá zu spüren, die rund 1.000 Kilometer Luftlinie vom Epizentrum entfernt liegt.
    Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.