Südamerika

Einsatzkräfte suchten nach möglicherweise verschütteten Menschen. Die Regierung rief inzwischen den Notstand aus. Der Schulunterricht werde ausgesetzt, der Zugverkehr unterbrochen und der Betrieb am Flughafen eingestellt. Das Epizentrum lag etwa 160 Kilometer westlich der Hauptstadt. Näher gelegen befinden sich weitere Städte. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke der Erschütterungen mit 7,2 und 7,5 an.
Das Beben war auch in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá zu spüren, die rund 1.000 Kilometer Luftlinie vom Epizentrum entfernt liegt.
Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.