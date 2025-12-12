USA und Kanada
Schwere Überschwemmungen - zehntausende Menschen müssen Häuser verlassen

Im US-Bundesstaat Washington im Westen des Landes und in der angrenzenden kanadischen Provinz British Columbia haben Stürme und Regenfälle zu schweren Überschwemmungen geführt.

    Das Foto ist die Luftaufnahme eines Hauses und einer Scheune, die von Überschwemmungen umgeben sind.
    Wegen der Überschwemmungen im US-Staat Washington müssen zehntausende Menschen ihre Häuser verlassen. (AP / dpa / Stephen Brashear)
    Der Gouverneur von Washington, Ferguson, rief die Anwohner auf, die jeweiligen Gebiete auf Anweisung der örtlichen Behörden zu verlassen. Von den Evakuierungen sind demnach bis zu 100.000 Menschen betroffen. Die Nationalgarde hilft bei den Rettungseinsätzen. Mehr als 30 Autobahnen wurden gesperrt.
    Auch in Kanada ist die Lage angespannt, dort wurden ebenfalls Evakuierungen angeordnet und Straßen gesperrt. Die Stadt Abbotsford rief wegen der Überschwemmungen einen lokalen Notstand aus.
    Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.