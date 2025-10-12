Die Assemblée Nationale in Paris (picture alliance / MAXPPP / Olivier Corsan)

Der von Macron wieder ins Amt zurückgeholte Premierminister Lecornu muss eigentlich bis morgen sein neues Kabinett vorstellen, da dann auch die Frist für den Haushalt 2026 abläuft. In Abwesenheit des Präsidenten ist diese Kabinettssitzung aber nicht möglich. Laut der Zeitung 'Le Monde' suchen Verfassungsexperten nun nach Möglichkeiten, entweder die Verabschiedung des Haushalts oder die Ernennung der neuen Minister um einen Tag auf Dienstag zu verschieben.

Die Regierungsbildung gestaltet sich als äußerst schwierig, da sich im französischen Parlament drei etwa gleich große Lager unversöhnlich gegenüberstehen und mehrere Parteien an einer neuen Regierung nicht mehr mitwirken wollen. Premierminister Lecornu war erst am Montag zurückgetreten, da es ihm nicht gelungen war, eine Mehrheit für das Budget zu organisieren. Auf Bitten von Präsident Macron will er es nun noch einmal versuchen.

