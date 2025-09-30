Hintergrund ist demnach eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover, wonach viele ehemalige Brustkrebspatientinnen mit der Rückkehr ins soziale Leben zu kämpfen haben. Krebshilfe-Vorstand Nettekoven teilte mit, vorrangig seien Gesundheits-, Sozial- und Forschungspolitik gefordert. Da immer mehr Menschen ihre Krebserkrankung heute überlebten, steige der Bedarf.
Laut der angeführten Studie gehen Frauen, die eine Brustkrebserkrankung überstanden haben, seltener ins Restaurant oder Kino, machen weniger Ausflüge und besuchen weniger Veranstaltungen als andere Frauen in ihrem Alter. Gründe seien unter anderem fortbestehende Beschwerden. Dazu gehörten neben Schmerzen oft psychische Symptome wie Angst, Depressionen und Antriebslosigkeit. Studienleiter Siegfried Geyer betonte, der finanzielle Status spiele dabei eine Rolle. Insbesondere Frauen mit niedrigem Einkommen seien betroffen, führte der medizinische Soziologe aus.
