Die neuen ESA-Astronauten (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Die fünf Europäer und ein Australier wurden bei einer Zeremonie in Köln in das Astronautenkorps der ESA aufgenommen, das für Missionen zur Internationalen Raumstation ISS in Frage kommt. Während ihrer Grundausbildung wurden sie unter anderem in Zentrifugen der Schwerkraft ausgesetzt, zum Zelten in den Schnee geschickt und in Physiologie, Anatomie, Astronomie, Meteorologie und Robotik unterrichtet.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.