Es gab Schüsse in einer Jugendeinrichtung mit mehreren Toten in Stade. (Katrin Luxenburger / dpa / Katrin Luxenburger)

Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen. Nach Angaben der Lüneburger Polizeipräsidentin, Schuol, handelt es sich bei ihm um einen 45-jährigen Mann. Dieser sei der Polizei bekannt gewesen, jedoch nicht in Bezug auf Gewaltdelikte. Als mutmaßliches Motiv nannte die Polizeipräsidentin auf einer Pressekonferenz einen Konflikt um das Sorgerecht für ein drei Monate altes Kind. Dieses und die Mutter zählten nicht zu den Todesopfern.

Niedersachsens Ministerpräsident Lies sprach von erschütternden Ereignissen. Er rief dazu auf, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, sondern den Ermittlungen den nötigen Raum zu geben.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.