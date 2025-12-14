Wie die UNO-Friedenstruppe UNISFA mitteilte, wurden sechs weitere Soldaten verletzt, als ihr Stützpunkt im Bundesstaat Süd-Kordofan von einer Drohne angegriffen wurde.
UNO-Generalsekretär Guterres verurteilte den Angriff und sprach von einem möglichen Kriegsverbrechen. Bangladeschs Interims-Regierungschef Yunus bat die Vereinten Nationen um Hilfe.
Die Mission UNISFA ist in der zwischen dem Sudan und dem Südsudan umstrittenen Region Abyei im Einsatz. Der Südsudan hatte sich 2011 vom Sudan abgespalten. Im Sudan liefern sich die Armee von Militärherrscher al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Daglo seit 2023 einen Machtkampf. Mehrere zehntausend Menschen wurden in dem Konflikt bereits getötet.
