Georgien

Sechster Abend in Folge: Proteste in Tiflis gegen die Regierung

In Georgien sind den sechsten Abend in Folge tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Aussetzung der EU-Beitrittsverhandlungen der russland-freundlichen Regierung zu protestieren. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, kam es vor dem Parlament in Tiflis zu Zusammenstößen mit der Polizei.