Deutsche Einheit

Evelyn Zupke ist SED-Opferbeauftragte des Bundestags. (Wolfgang Kumm/dpa)

Der Bericht nimmt die Menschen in den Blick, die in der DDR politisch verfolgt wurden. Zugleich geht es um den langfristigen Umgang mit der SED-Diktatur und deren Folgen. Anfang des Jahres hatten Bundestag und Bundesrat bessere Entschädigungsleistungen gebilligt. So soll die Rente für ehemalige DDR-Häftlinge ab Juli deutlich steigen. Das Gesetz vereinfacht auch die Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden bei SED-Opfern.

Die Veröffentlichung des Berichts heute fällt zusammen mit dem Jahrestag des DDR-Volksaufstands am 17. Juni 1953.

