Judoka Seija Ballhaus hat dem deutschen Team die erste EM-Medaille beschert. (IMAGO / Aleksandar Djorovic / IMAGO / Aleksandar Djorovic)

Ballhaus gewann das Finale der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm gegen Eteri Liparteliani aus Georgien. Zuvor hatte sich die Hamburgerin gegen Phila Salonen aus Finnland, Veronica Toniolo aus Italien und Marica Perisic aus Serbien durchgesetzt. Für Ballhaus ist es die erste Medaille bei einer großen internationalen Meisterschaft

Am Freitag geht für das deutsche EM-Team in Podgorica auch Miriam Butkereit auf die Matte. Die Olympia-Zweite startet in der Klasse bis 70 Kilogramm.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.