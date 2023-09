Der "Shell Reader" des Berliner Verlags "Bom Dia" wurde in Frankfurt am Main mit dem "Preis der Stiftung Buchkunst" ausgezeichnet. Die Jury lobte die - Zitat - unglaublich schöne Gesamtkonzeption. Das Vorsatzpapier schimmere wie Perlmutt, die Buchseiten fühlten sich an wie Textil, die raue Schnittkanten ließen an eine Muschel denken. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.

Das Buch begleitet eine aus mehreren Tonnen Muscheln bestehende Installation der schwedischen Bildhauerin Nina Canell.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.