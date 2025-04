Russlands Krieg gegen die Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj bei einem Truppenbesuch im März (picture alliance / Sven Simon / Präsidentenbüro der Ukraine )

In seiner abendlichen Videoansprache sagte Selenskyj, der ukrainische Oberbefehlshaber habe einen Bericht über die Präsenz der Ukraine in der Region Belgorod vorgelegt. Das Militär setze seine aktiven Operationen in den Grenzgebieten des Feindes fort. Das sei gerechtfertigt, denn der Krieg müsse dorthin zurückkehren, von wo er ausgegangen sei.

Nach dem tödlichen russischen Angriff auf die Stadt Kryvyi Rih verlangt die Ukraine eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates. Außenminister Sybiha sagte in Kiew, es bedürfe einer robusten internationalen Reaktion auf die Gräueltaten Russlands. Bei dem Raketenbeschuss von Kryvyi Rih am Freitag waren 20 Zivilisten getötet worden. Die Großstadt ist der Heimatort des ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

