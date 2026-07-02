Ukrainischer Präsident

Selenskyj droht mit Vergeltung nach russischem Großangriff auf Kiew

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Vergeltung für den russischen Großangriff auf Kiew angekündigt. Man sei für einen gerechten Frieden und eine gerechte Beendigung des Kriegs, sagte er zu Journalisten an einem der Einschlagsorte in der Hauptstadt. Aber solange es das nicht gebe, sei man auch für gerechte Reaktionen.