Ukrainischer Präsident
Selenskyj droht mit Vergeltung nach russischem Großangriff auf Kiew

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Vergeltung für den russischen Großangriff auf Kiew angekündigt. Man sei für einen gerechten Frieden und eine gerechte Beendigung des Kriegs, sagte er zu Journalisten an einem der Einschlagsorte in der Hauptstadt. Aber solange es das nicht gebe, sei man auch für gerechte Reaktionen.

    Rettungskräfte sind in einem Kriegsgebiet mit der Brandbekämpfung beschäftigt.
    Zerstörte Häuser nach dem russischen Großangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)
    Russland hatte die Ukraine in der Nachtauf Donnerstag erneut mit Luftangriffen durch Raketen und Drohnen überzogen. Hauptziel war diesmal Kiew. In der Folge wurden in der Hauptstadt mindestens 21 Menschen getötet und mehr als 80 verletzt. Mehrere Wohnhäuser wurden teilweise oder vollständig zerstört.
    Moskau hatte die Attacken seinerseits als Vergeltung für vorherige Angriffe bezeichnet. Die Ukraine hatte zuletzt die Energie-Infrastruktur in Russland ins Visier genommen, was dort schließlich zu Treibstoffengpässen führte.
    Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.