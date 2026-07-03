Ukrainischer Präsident Selenskyj droht mit Vergeltung nach russischem Großangriff auf Kiew
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Vergeltung für den russischen Großangriff auf Kiew angekündigt. Man sei für einen gerechten Frieden und eine gerechte Beendigung des Kriegs, sagte er zu Journalisten an einem der Einschlagsorte in der Hauptstadt. Aber solange es das nicht gebe, sei man auch für gerechte Reaktionen.
Moskau hatte die Attacken seinerseits als Vergeltung für vorherige Angriffe bezeichnet. Die Ukraine hatte zuletzt die Energie-Infrastruktur in Russland ins Visier genommen, was dort schließlich zu Treibstoffengpässen führte.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.