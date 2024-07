Treffen in Salt Lake City

Selenskyj erbittet auch von Gouverneuren Unterstützung der USA

Nach dem NATO-Gipfel in Washington wirbt der ukrainische Präsident Selenskyj in den USA weiter um Unterstützung für sein Land. Bei einem Treffen mit Gouverneuren der US-Staaten in Salt Lake City im Bundesstaat Utah habe er Möglichkeiten zur Vertiefung der Beziehungen zwischen der Ukraine und den USA ausgelotet, schrieb Selenskyj auf der Plattform X.