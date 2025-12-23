Ukraines Präsident Selenskyj sagt, dass er Angriffe aus Russland über Weihnachten erwarte. (picture alliance / Ropi / Pou)

Selenskyj sagte in Kiew, noch hielten die ukrainischen Verteidigungslinien Stand, doch die Lage sei schwierig. Der Präsident betonte, seinem Land fehle es an Flugabwehrsystemen, und bat um internationale Unterstützung. Der medizinische Leiter der Hilfsorganisation Eufomeda, Matthias Werner, sprach im Deutschlandfunk von einer schwierigen humanitären Lage . Russische Drohnen machten in den Gebieten, in denen er als Arzt im Hilfseinsatz gewesen sei, regelrecht Jagd auf Zivilisten. Selbst Kinder auf Spielplätzen seien Ziele der russischen Armee.

Russische Angriffe auf Kiew

Russland griff in der Nacht erneut die ukrainische Energie-Infrastruktur an. Dadurch sei es in mehreren Regionen zu Notabschaltungen bei der Stromversorgung gekommen, teilt das ukrainische Energieministerium mit. Betroffen waren unter anderem die Hauptstadt Kiew und die umliegende Region.

Russland ⁠greift seit Beginn seiner Invasion ‌vor fast vier Jahren immer wieder gezielt die Energie-Infrastruktur der Ukraine an, um die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft zu stören.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.