Patriot-Luftabwehrsysteme

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Kristian Tuxen Ladegaard Berg)

Entsprechend äußerte er sich vor Journalisten in der Hauptstadt Kiew. Zudem zeigte sich Selenskyj bereit, an dem angekündigten Treffen zwischen Kreml-Chef Putin und US-Präsident Trump in der ungarischen Hauptstadt Budapest teilzunehmen, wenn er eingeladen werde. Allerdings kritisierte er die Wahl des Ortes und verwies auf eine Blockadepolitik des ungarischen Ministerpräsidenten Orban hinsichtlich der Ukraine. Indes bekräftigte US-Präsident Trump seine Forderung nach einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg entlang der aktuellen Frontlinien. Dabei solle der Großteil der Donbass-Region Russland überlassen werden.

