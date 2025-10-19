Russlands Ukrainekrieg
Selenskyj fordert Treffen mit Verbündeten

Nach seinem Treffen mit US-Präsident Trump hat der ukrainische Präsident Selenskyj Russland vorgeworfen, die Bemühungen um ein Ende der Kämpfe in der Ukraine zu verzögern.

    Ukraines Präsident Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kiew
    Ukraines Präsident Selenskyj (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)
    Kiew habe eine bedingungslosen Waffenruhe bereits zugestimmt, teilte Selenskyj mit. Er forderte ein weiteres Treffen mit den verbündeten Staaten der Ukraine. Mit Gesprächen sei der russische Präsident Putin nicht zu stoppen, es brauche Druck, betonte Selenskyj.
    Auch heute setzte Russland seine Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine fort. Ukrainische Behörden meldeten Beschuss - unter anderem in der Region Charkiw im Osten und im Gebiet Tschernihiw im Norden des Landes.
    Das russische Verteidigungsministerium berichtete seinerseits vom Abschuss mehrerer ukrainischer Drohnen, auch in der Region Moskau.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.