Nach Gaza-Waffenruhe

Ukraines Präsident Selenskyj (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andreas Stroh)

Wenn es gelungen sei, eine Feuerpause und Frieden für den Nahen Osten zu erreichen, könnten Führung und Entschlossenheit der globalen Akteure auch für die Ukraine funktionieren, meinte Selenskyj. Bundeskanzler Merz sagte im Vorfeld der heutigen Gaza-Konferenz im ägyptischen Scharm El-Scheich, er wolle bei dem Treffen mit Trump über ein Ende des Krieges in der Ukraine sprechen.

Trump droht Russland mit weitreichenden Marschflugkörpern

Der US-Präsident strebt ein Ende des russischen Angriffskriegs an; bisher scheiterten die Vermittlungsbemühungen Washingtons aber. Zuletzt hatte er Moskau gedroht, der Ukraine weitreichende Tomahawk-Marschflugkörper zu liefern. Trump sagte vor Journalisten, das könne dann passieren, wenn Russland den Krieg gegen das Land nicht beende. Er wolle darüber auch mit dem russischen Staatschef Putin sprechen.

Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern und könnten damit Ziele tief im Landesinneren von Russland treffen. Die Regierung in Moskau hat wiederholt vor einer Lieferung an die Ukraine gewarnt. Staatschef Putin erklärte, dies würde eine "qualitativ neue Stufe der Eskalation" auslösen.

