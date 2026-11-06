Der ukrainische Präsident Selenskyj zu Gast bei Spaniens König Felipe VI. (picture alliance / abaca / Europa Press / ABACA,JesÃºs HellÃ­n)

Selenskyj dankte Spanien für die Unterstützung bei der Verteidigung seines Landes gegen Russland. Sánchez betonte, die Unterstützung dürfe nicht allein von europäischen Ländern kommen. Ansonsten werde das Recht des Stärkeren legitimiert.

Selenskyj traf zudem in Madrid am Rande des Iberoamerika-Gipfels mehrere lateinamerikanische Staats- und Regierungschefs. Diese forderte er auf, in ihren Heimatländern über den russischen Angriffskrieg gegen sein Land zu sprechen. Die Welt müsse von diesen Verbrechen erfahren, zitierte der staatliche Fernsehsender RTVE Selenskyj.

Im Weißen Haus in Washington empfing die First Lady Melania Trump Vertreter aus Russland und der Ukraine. An dem Gespräch nahmen unter anderem der Vertraute von Kreml-Chef Putin, Dmitrijew, und der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Lubinez teil. Die First Lady bat sie, Briefe an Putin und Selenskyj zu übergeben. Zum Inhalt machte sie keine Angaben.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.