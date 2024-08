Ukraine

Selenskyj: Krieg soll nach Russland zurückkehren

Im russischen Angriffskrieg gegen sein Land hat der ukrainische Präsident Selenskyj an den Verteidigungswillen der Bevölkerung appelliert. In seiner abendlichen Videobotschaft sagte er, die Ukraine müsse ihre weitreichenden Schläge gegen Russland fortsetzen. Der Krieg müsse in das Land des Aggressors zurückkehren.

