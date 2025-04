Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von mindestens 150 chinesischen Kämpfern in den Reihen der russischen Angreifer. (picture alliance / NTB / Javad Parsa)

Ob es einen Marschbefehl aus Peking gebe, wisse die Ukraine nicht, sagte Selenskyj. China habe jedoch Kenntnis über die Entsendung seiner Staatsbürger in die Ukraine. 155 seien den ukrainischen Behörden namentlich bekannt. Selenskyj sagte, er gehe von einer weitaus höheren Zahl chinesischer Kämpfer aus. Die chinesische Führung hatte zuvor den Vorwurf zurückgewiesen, dass zahlreiche Staatsbürger an der russischen Invasion in der Ukraine beteiligt seien.

Am Dienstag hatte die Ukraine die Festnahme zweier Chinesen in der Region Donezk bekanntgegeben. Diese könnten gegen von Russland gefangen gehaltene Ukrainer ausgetauscht werden, sagte Selenskyj.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.