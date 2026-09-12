Krieg Russlands gegen die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild) (IMAGO | TT)

Der G20-Gipfel in Miami ist für den 14. und 15. Dezember geplant. Selenskyj erneuerte seine Bitte um Patriot-Raketen aus den USA. Auch die Europäer rief er auf, die Ukraine so viel wie möglich zu unterstützen. Den jüngsten Besuch der US-Sondergesandten Witkoff und Kushner in Kiew bezeichnete Selenskyj als ein gutes Signal. Die Ukraine sei an der Front viel stärker als im letzten Jahr und deshalb befinde man sich in einer guten Position für mögliche Verhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.