Russischer Angriffskrieg
Selenskyj: USA wollen entmilitarisierte Zone im Osten der Ukraine

Die USA sprechen sich laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj für eine entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone im Osten der Ukraine aus. Selenskyj sagte in Kiew, Washington strebe an, dass die ukrainischen Streitkräfte die Region Donezk verlassen und russische Streitkräfte dort nicht die Kontrolle übernehmen.

    Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärt, Gebietsabtretungen an Russland könnten auch nur durch ein Referendum des ukrainischen Volkes beschlossen werden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ukraine Presidency)
    Demnach soll sich die russische Armee nach den Vorstellungen der USA aus einigen Regionen zurückzuziehen, in anderen aber verbleiben. Der ukrainische Präsident betonte, territoriale Fragen seien weiter umstritten. Gebietsabtretungen an Russland könnten zudem nur durch ein Referendum des ukrainischen Volkes beschlossen werden. Gestern hat die Ukraine den USA eine überabeitete Fassung des Friedensplans von US-Präsident Trump mit 20 statt ursprünglich 28 Punkten übermittelt. Teil der neuen Vorschläge sind Sicherheitsgarantien, die einen erneuten Angriff Russlands verhindern sollen.
