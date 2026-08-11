Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine

Nordkorea soll Soldaten nach Russland geschickt haben, um gegen die Ukraine zu kämpfen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / *)

Nach Einschätzung Selenskyjs bereitet Russland eine Eskalation vor. Ähnliche Prognosen kommen von der amerikanischen Denkfabrik "Institute for the Study of War". Demnach könne Russland der Ukraine über den bevorstehenden Winter sehr schwere Schäden zufügen. Als Grund sieht das Institut den Mangel an Patriot-Abfangraketen in der Ukraine.

In der vergangenen Nacht sind bei russischen Angriffen mit Raketen, Drohnen und Gleitbomben nach Angaben ukrainischer Behörden mindestens zehn Zivilisten getötet worden. Dabei setzte Russland laut Selenskyj auch eine von Nordkorea produzierte Rakete ein.

Russlands Staatschef Putin hatte vor etwa zwei Jahren eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim unterzeichnet. Seitdem hat dieser Tausende Soldaten und Waffen zur Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bereitgestellt.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.