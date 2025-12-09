Ukraine-krieg

Selenskyj schrieb in Onlinemedien, die ukrainischen und europäischen Aspekte seien jetzt weiter entwickelt und man sei bereit, sie den amerikanischen Partnern vorzustellen. Gestern hatte der ukrainische Präsident in London mit Bundeskanzler Merz, dem französischen Staatschef Macron und dem britischen Premierminister Starmer über den US-Plan beraten. Am Abend traf er dann in Brüssel die Spitzen von EU und NATO.
Heute sprach Selenskyj in Italien zunächst mit Papst Leo XIV. und im Anschluss mit Regierungschefin Meloni.
