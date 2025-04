Angekündigte Waffenruhe

Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild) (picture alliance / Sven Simon / Präsidentenbüro der Ukraine )

Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, es gehe Putin nur darum, Ruhe während seiner Parade zu haben. Die dreitägige Feuerpause soll nach dem Willen Moskaus am 8. Mai beginnen. Rund um dieses Datum wird in Russland der Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland vor 80 Jahren gefeiert, unter anderem mit einer Militärparade im Zentrum der Hauptstadt.

Auch Bundesverteidigungsminister Pistorius äußerte sich skeptisch zu Russlands Ankündigung. Der SPD-Politiker erinnerte daran, dass in der Vergangenheit trotz laufender Gespräche über einen Waffenstillstand Städte und zivile Infrastruktur gezielt angegriffen worden seien, um die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Aus den USA hieß es, Präsident Trump wolle keine vorübergehende Feuerpause.

