Der Angriff habe im ostukrainischen Slowjansk stattgefunden, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dabei habe es auch zwei Todesopfer und mehrere Verletzte gegeben. Bei dem Angriff handele es sich abermals um reinen Terror. Slowjansk ist die größte noch unter der Kontrolle Kiews stehenden Stadt im Gebiet Donezk. Aus dem in derselben Region gelegenen Kramatorsk meldeten die örtlichen Behörden ein Todesopfer und mehrere Verletzte nach Angriffen auf Wohnhäuser.

