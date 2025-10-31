Krieg gegen die Ukraine
Selenskyj wirft Russland nach Angriff auf Energie-Infrastruktur Terror vor

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj erneut ein Wärmekraftwerk bombardiert.

    Wolodymyr Selenskyj hält gestikulierend eine Rede vor einer blau-gelben Flagge der Ukraine.
    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Efrem Lukatsky)
    Der Angriff habe im ostukrainischen Slowjansk stattgefunden, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dabei habe es auch zwei Todesopfer und mehrere Verletzte gegeben. Bei dem Angriff handele es sich abermals um reinen Terror. Slowjansk ist die größte noch unter der Kontrolle Kiews stehenden Stadt im Gebiet Donezk. Aus dem in derselben Region gelegenen Kramatorsk meldeten die örtlichen Behörden ein Todesopfer und mehrere Verletzte nach Angriffen auf Wohnhäuser.
    Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.