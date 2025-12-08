Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gesprächen in London (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kin Cheung)

Starmer begrüßte Selenskyj am Regierungssitz in der Downing Street. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die Bemühungen um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs.

Starmer sagte zuvor, er werde keinen Druck auf Selenskyj bezüglich eines möglichen Friedensabkommens mit Russland ausüben. Das Wichtigste sei, dass eine Regelung zur Einstellung der Feindseligkeiten gerecht und dauerhaft sein müsse.

Nach dem Treffen in London reist Selenskyj nach Brüssel, um dort die Spitzen von NATO und EU zu treffen.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.