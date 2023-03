Frankreich

Senat stimmt Rentenreform zu - Mehrheit in Nationalversammlung fraglich

In Frankreich hat der Senat die von Präsident Macron geplante Rentenreform gebilligt. Die Abgeordneten des Oberhauses machten damit den Weg frei für eine Abstimmung in der französischen Nationalversammlung am Nachmittag. Ob es dort eine Mehrheit für die umstrittene Reform gibt, ist allerdings unklar.

16.03.2023