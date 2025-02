Das Parlament in Alaska appelliert an US-Präsident Trump, den Denali nicht umzubenennen. (picture alliance/Hans Ringhofer)

Sowohl der Senat als auch das Abgeordetenhaus stimmten mit überwältigender Mehrheit für die Resolution. Trump hatte am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit ein Dekret unterzeichnet, demzufolge der Berg wieder Mount McKinley heißen soll. Der Name geht zurück auf den gleichnamigen früheren US-Präsidenten, der allerdings nie in Alaska war.

2015 hatte der damalige Präsident Obama den Berg in einer symbolischen Geste in Denali umbenannt. Der Begriff stammt aus der Sprache der indigenen Bevölkerung von Alaska und bedeutet "Der Große" oder "Der Hohe". Der Berg ist knapp 6.200 Meter hoch und damit der höchste Berg Nordamerikas.

