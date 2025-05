Die Preisträgerinnen und Preisträger stehen für ein Gruppenfoto auf der Bühne während der 75. Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin im Theater am Potsdamer Platz. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Der Film handelt von dem Olympia-Attentat 1972 in München aus Sicht der darüber berichtenden Journalisten. Er wurde in insgesamt neun Kategorien des Deutschen Filmpreises ausgezeichnet.

Die Preise für die beste Schauspielerin beziehungsweise den besten Schauspieler gingen an Liv Lisa Fries und Misagh Zare. Fries verkörpert in Andreas Dresens Film "In Liebe, Eure Hilde" die NS-Widerstandskämpferin Hilde Coppi. Zare ist in "Die Saat des heiligen Feigenbaums" zu sehen, in dem es um Proteste gegen die Regierung im Iran geht.

