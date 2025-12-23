Energieversorgung

Wie Präsident Vucic mitteilte, läuft der Vertrag nun bis Ende März. Eine Liefer-Vereinbarung aus dem Jahr 2022 war im Mai ausgelaufen und daraufhin zwei Mal kurzfristig verlängert worden. Verhandlungen über ein langfristiges Abkommen scheiterten bisher.
Serbien ist stark von russischem Gas abhängig. Trotz seines Status als EU-Beitrittskandidat unterhält das Land weiterhin enge Beziehungen zu Russland. Die EU hat wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Sanktionen gegen russische Gasfirmen verhängt.
Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.