Ausschluss nach Holocaust-Verharmlosung

Gina Carano stand unter anderem für Star Wars vor der Kamera. (picture alliance / Faye Sadou)

Ein Sprecher der Disney-Tochter Lucasfilm erklärte, es sei eine Einigung mit Carano erzielt worden, um die Probleme in ihrer anhängigen Klage zu lösen. Disney freue sich darauf, in naher Zukunft Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu finden. Zu welchen Bedingungen der Streit beigelegt worden ist, wurde nicht bekannt.

Die vor allem aus der Serie "Star Wars: The Mandalorian" bekannte Carano war aufgrund ihrer Beiträge in Onlinediensten im Jahr 2021 aus der Serie ausgeschlossen worden. Carano klagte daraufhin gegen Disney. Sie warf dem Unternehmen vor, ihren Ruf geschädigt zu haben. Die erklärte Unterstützerin von US-Präsident Trump hatte unter anderem in einem Beitrag Parallelen zwischen ihrem Leben als Konservative in den USA und dem Leben einer Jüdin in Deutschland gezogen.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.