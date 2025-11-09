Wartende Fluggäste am Airport Burbank in den USA. Der Tower des Flughafens stand zeitweise ohne Fluglotsen da. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Gene Blevins)

Am Samstag wurden landesweit rund 1.500 Flüge gestrichen, etwa 6.000 waren verspätet. Die US-Luftfahrtbehörde FAA meldete Personalengpässe an 42 Flughafentowern und Kontrollzentren. Sie hatte die Fluggesellschaften bereits am Freitag angewiesen, vier Prozent der täglichen Flüge an 40 großen Flughäfen zu streichen. Diese Kürzungen sollen bis zum 14. November auf zehn Prozent erhöht werden. US-Verkehrsminister Duffy schloss nicht aus, bei einer weiteren Verschärfung der Personallage Kürzungen von 20 Prozent im Flugverkehr anzuordnen.

Sondersitzung im US-Senat zum Haushaltsstreit

Unterdessen gibt es im Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten im Senat offenbar eine Annäherung. Der Vorsitzende der republikanischen Mehrheit in der Kammer, Thun, sagte, man arbeite an einer kurzfristigen Überbrückungsfinanzierung bis Ende Januar und wolle dann weitere Gespräche über die noch strittigen Punkte führen. Es wurde eine seltene Sonntags-Sitzung für den Senat angesetzt. Wegen der Ausgabensperre sind hunderttausende staatliche Angestellte in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt worden oder arbeiten vorerst ohne Bezahlung.

