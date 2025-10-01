EU-Spitzentreffen in Dänemark

Der Europaabgeordnete Repasi sagte im Deutschlandfunk, es gebe kaum Alternativen dafür, das Geld dafür zu verwenden. In dieser Frage hielten sich die USA inzwischen weitgehend zurück. Zugleich wies der Vorsitzende der europäischen Sozialdemokraten darauf hin, dass der EU-Haushalt stark belastet sei.
Neben der Finanzierungsfrage diskutieren die EU-Staaten auch über den geplanten Drohnenwall, mit dem die Abwehr unbemannter Flugobjekte systematischer organisiert werden soll. Nach mehreren Drohnenvorfällen über dänischen Flughäfen und Militäreinrichtungen wurden die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Treffen deutlich verschärft.
