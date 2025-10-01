EU-Spitzentreffen in Dänemark

Die EU-Spitzen beraten in Dänemark (Steffen Trumpf / dpa / Steffen Trumpf)

Neben der Finanzierungsfrage diskutieren die EU-Staaten auch über den geplanten Drohnenwall, mit dem die Abwehr unbemannter Flugobjekte systematischer organisiert werden soll. Nach mehreren Drohnenvorfällen über dänischen Flughäfen und Militäreinrichtungen wurden die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Treffen deutlich verschärft.

