Nach Aus von Kampfjet-Projekt

Das französische Unternehmen Dassault habe die Zusammenarbeit mit den deutschen Projektpartnern blockiert. Es sei nun gut, dass es endlich Klarheit gebe und man nach vorne blicken könne. Lange betonte, Deutschland könne bei der Entwicklung eines neuen Kampfjets etwa mit Schweden und Spanien zusammenarbeiten.
Eine Gruppe von acht Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen unter Führung von Airbus plant eine Allianz zum Bau eines neuen europäischen Kampfflugzeugs. Das Vorhaben soll im Rahmen der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung vorgestellt werden, die heute in Berlin beginnt.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.