Nach Aus von Kampfjet-Projekt
Sicherheitsexperte Lange: FCAS ist politisch überhöht worden und war "schon länger tot"

Der Sicherheitsexperte Nico Lange hat die Entscheidung über das Ende des deutsch-französischen Kampfjet-Projekts FCAS begrüßt. Lange sagte im Deutschlandfunk, das Projekt sei politisch überhöht worden und "schon länger tot" gewesen.

    Der Sicherheitsexperte Nico Lange sitzt in einer Talkshow
    Der Sicherheitsexpert Nico Lange hält die Beendigung von FCAS für überfällig. (IMAGO / HMB-Media / IMAGO / Uwe Koch)
    Das französische Unternehmen Dassault habe die Zusammenarbeit mit den deutschen Projektpartnern blockiert. Es sei nun gut, dass es endlich Klarheit gebe und man nach vorne blicken könne. Lange betonte, Deutschland könne bei der Entwicklung eines neuen Kampfjets etwa mit Schweden und Spanien zusammenarbeiten.
    Eine Gruppe von acht Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen unter Führung von Airbus plant eine ⁠Allianz zum Bau eines neuen europäischen Kampfflugzeugs. Das Vorhaben soll im Rahmen der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung vorgestellt werden, die heute in Berlin beginnt.
    Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.