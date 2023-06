Nach Wagner-Aufstand

Sicherheitsmaßnahmen in Moskau gelten weiter

Nach dem Ende des bewaffneten Aufstandes der Wagner-Privatarmee in Russland sind die Anti-Terror-Vorkehrungen in Moskau in Kraft geblieben. Dadurch haben die Ordnungskräfte größere Befugnisse als sonst. Korrespondenten berichten, dass weiter viel Polizei im Einsatz sei. Auf der Autobahn zwischen Moskau und Rostow am Don gibt es demnach noch Kontrollen und Blockaden.

25.06.2023