Fußball-Bundesliga

Romulo Cardoso vom RB Leipzig jubelt nach seinem Tor zum 0:2. (Harry Langer / dpa)

Die Gastgeber aus Gladbach waren durch eine Rote Karte früh in Unterzahl, die Münchner trafen nach der Pause dreimal gegen den Tabellenletzten, der einen Foulelfmeter vergab.

RB Leipzig gewann auswärts beim FC Augsburg deutlich mit 6:0. Eintracht Frankfurt schlug im eigenen Stadion den FC St. Pauli 2:0. Der VfL Wolfsburg beendete seinen Negativtrend mit einem 1:0 beim Hamburger SV. Die TSG 1899 Hoffenheim feierte mit dem 3:1 gegen den Vorletzten 1. FC Heidenheim den ersten Heimsieg der Saison.

Am Abend empfängt Borussia Dortmund den 1. FC Köln.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.